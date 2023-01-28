Больше чем артист

Два года назад 28 января ушел из жизни Василий Лановой. В релизе, присланном Театром Вахтангова, где он прослужил более 60 лет, перечисляются его звания: народный артист СССР, Герой Труда, великий гражданин Отечества. Последнее — неофициальное, но, наверное, наиболее точно отражающее его суть человека и актера.

В театре Лановой сыграл более 50 ролей, в кино — около 100, в том числе роль, по которой его знают и помнят миллионы людей и в России, и на территории бывшего Советского Союза.

Речь об Иване Варраве из фильма Владимира Рогового «Офицеры», в начале истории — рядовом бойце, в конце — генерал-полковнике Советской армии.

Фильм о любви к Родине и офицерской дружбе, пронесенной через всю жизнь, собрал немыслимые ныне 53 млн зрителей. Такой же результат показал и другой фильм с участием Ланового и Георгия Юматова — «Петровка, 38». Там его герой — тоже настоящий друг и настоящий человек.

Таким же, судя по его многогранной подвижнической деятельности, был и сам Василий Семенович. Так что зритель всегда мог быть уверен: у актера, играющего его любимых персонажей, те же нравственные ценности и ориентиры.

В связи с Лановым и его героями вспомнилась мне недавняя история. Один актер, бывший наш соотечественник, в некой стране дал интервью некоему изданию. Рассказал, что ему плевать, даже если вся Россия превратится в радиоактивный пепел. Поделился, что пошел бы воевать за Украину, не уточнив, правда, почему уже не воюет. Пообещал в случае встречи на поле боя стрелять в коллегу-актера, с которым когда-то снимался. И еще кое-что по мелочи. Звучит кроваво, хотя всё это в том или варианте мы уже слышали и вроде как не надо внимания обращать, у нас своих дел хватает.

Но в случае с этим спикером общественный резонанс оказался мощным. Некогда он снялся в большом и успешном патриотическом кино, где сыграл одного из советских солдат, до последнего защищавших вверенную им высоту. «Обгадил фильм, как мне его теперь смотреть?» — был рефрен соцсетей.

Что тут скажешь? В стародавние киновремена актеры побаивались играть отрицательные роли. Экран приблизил персонажа к зрителю во всех подробностях мимики и жеста. За реалистичного сыгранного негодяя могли и поколотить.

Сейчас публика образованная: знает, что изображать такого персонажа и быть им в жизни — не одно и тоже. Тот же Лановой был, например, подлецом-искусителем Анатолем Курагиным в «Войне и мире», эсэсовским генералом Вольфом в «Семнадцати мгновениях весны», карьеристом Тулиным в «Иду на грозу», но кто его с ними равняет?

А вот актеров, играющих положительных персонажей, как отождествляли с ними, так и отождествляют. Негодяем никому быть не хочется, а с хорошим человеком тянет себя идентифицировать, встать на его место, сказать себе: «Я тоже могу».

Для полного же психологического комфорта желательно быть уверенным, что актер, воплотивший героя, разделяет его ценности. Иначе как верить? Вот он близко, крупным планом — и врет? Невыносимо.

В случае с Лановым такой поворот событий был бы из разряда ненаучной фантастики. Он всегда был верен стране, театру, своему зрителю. И ему верили. Во время выступлений в горячих точках — Гудермесе, Грозном, Южном Цхинвале, Донбассе — к нему подходили офицеры. Говорили, что в детстве, посмотрев «Офицеров», поняли, что есть такая профессия — Родину защищать, и сами решили это делать.

Песню из этого фильма — «От героев былых времен» — он часто исполнял на концертах. Я была на одном из них. Концерт был сборный, зал огромный, публика расслабленная. Лановой не столько пел, сколько декламировал. Неповторимый тембр, четкая дикция, сдержанная интонация.

Со второго куплета люди стали подниматься со своих мест. На заключительном: «Нет в России семьи такой, / Где б не памятен был свой герой / И глаза молодых солдат / С фотографий увядших глядят» — стояли уже все. Потом была овация. Слезы. И улыбка Ланового. То была улыбка профессиональной гордости. Он еще раз убедился, что и песня, и фильм работают в правильном направлении.

Каждое 9 Мая по всей России проходит шествие Бессмертного полка, и в точь-точь по песне, с увядших фотографий глядят те самые глаза. Лановой возглавлял общественный фонд «Армия и культура», был сопредседателем движения «Бессмертный полк», и сам всегда выходил 9 мая — во главе колонны. Помнил о своей личной ответственности и об ответственности перед своими героями.

28 января воспитанники Первого Московского кадетского корпуса, где артист был частым гостем, и артисты Театра Вахтангова почтут его память, возложив цветы к скульптурной композиции корифеям Театра — народным артистам СССР Василию Лановому, Владимиру Этушу и Юрию Яковлеву.

А недалеко, перед зданием Министерства обороны стоит памятник героям фильма «Офицеры», и там тоже наверняка появятся цветы. Ведь с Лановым произошло то, что всегда происходит с действительно великими актерами. Его героические персонажи и он сам стали сообщающимися сосудами.

Смотришь на Василия Семеновича — и видишь Ивана Варавву. Смотришь на Варавву — видишь Ланового. В судьбоносные времена, а сейчас такое время, артисты в России становятся больше чем артистами. Лановой во все времена был больше. И как же его нам не хватает.

Автор — доктор искусствоведения, профессор Московской государственной консерватории

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