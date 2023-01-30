События недели в фотографиях: теракты в Иране, раздача хлеба в России и Коран в огне
События недели в фотографиях: теракты в Иране, раздача хлеба в России и Коран в огне
2023-01-27 17:46:24
2023-01-27 17:46:24
2023-01-27 17:46:24
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Что важного произошло в мире за последние дни
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Фото: REUTERS/Moritz Frankenberg
После того как Германия дала согласие на поставку танков немецкого производства Leopard Украине, встал вопрос о поставках боевой авиации. Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что этого делать не собирается, подчеркнул, что не заинтересован в эскалации конфликта и намерен продолжать контакты с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в графике Владимира Путина пока нет согласованных разговоров с Олафом Шольцем
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Фото: REUTERS/WANA
Сильный взрыв произошел в иранском городе Исфахан, в одном из центров по производству боеприпасов. По данным СМИ, его причиной стала атака беспилотников
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Фото: REUTERS/WANA/Majid Asgaripour
В Тегеране, столице Ирана, 27 января было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана. Мужчина, вооруженный автоматом Калашникова, убил начальника службы охраны, еще два сотрудника охраны посольства получили ранения. Дипломатическая деятельность посольства Азербайджана в Иране приостановлена, сотрудники эвакуированы
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
В станице Динской Краснодарского края в рамках всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб», приуроченной ко дню освобождения Ленинграда от блокады, 27 января волонтеры раздавали хлеб
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
28 января в Москве прошел ежегодный фестиваль поп-культуры, комиксов, кино, игр и косплея Bubble Comics Con
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Фото: REUTERS/Adnan Abidi
В Нью-Дели 26 января прошел военный парад в честь национального праздника — Дня республики
Лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан 27 января совершил очередную акцию по сожжению Корана. На этот раз он сжег священную книгу мусульман перед посольством РФ в Копенгагене и объяснил свои действия недовольством позицией лидера Чечни Рамзана Кадырова
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Фото: Getty Images/Peter White
22 января в Париже завершилась Неделя моды
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Фото: REUTERS/Denis Balibouse
В швейцарском Шато-д'Э прошел 43-й Международный фестиваль воздушных шаров
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Фото: Geetty Images/dpa/Christoph Soeder
27 января мир отметил Международный день памяти жертв Холокоста
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