События недели в фотографиях: теракты в Иране, раздача хлеба в России и Коран в огне

После того как Германия дала согласие на поставку танков немецкого производства Leopard Украине, встал вопрос о поставках боевой авиации. Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что этого делать не собирается, подчеркнул, что не заинтересован в эскалации конфликта и намерен продолжать контакты с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в графике Владимира Путина пока нет согласованных разговоров с Олафом Шольцем