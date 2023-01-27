Российские банки по итогам 2022 года получили прибыль в 203 млрд рублей

Российские банки по итогам прошлого года получили прибыль в 203 млрд рублей, отыграв убытки первого полугодия. Об этом сообщает Центробанк. Этому способствовало постепенное восстановление основных доходов на фоне снижения ставок и роста бизнеса во втором полугодии. В декабре финансовый сектор заработал прибыль в размере 342 млрд рублей, в том числе за счет валютной переоценки от ослабления рубля, сообщает телеканал «Известия». В 2023-м ожидается прибыль банков более 1 трлн рублей. Также Банк России назвал адекватным запас рублевой и валютной ликвидности. На конец 2022 года он составил около 18,9 трлн рублей.

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