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Фанаты ФК «Зенит» сняли клип в честь Дня снятия блокады Ленинграда

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Легендарная полуторка — на Дороге жизни из красных файеров. Подвиг ленинградцев важен для каждого. Фанаты петербургского футбольного клуба «Зенит» тоже выразили признательность блокадникам. Болельщики сделали клип в честь Дня полного снятия блокады, сообщает телеканал «Известия». Видео разместили в официальном телегам-канале «Зенита».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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