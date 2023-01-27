Фанаты ФК «Зенит» сняли клип в честь Дня снятия блокады Ленинграда

Легендарная полуторка — на Дороге жизни из красных файеров. Подвиг ленинградцев важен для каждого. Фанаты петербургского футбольного клуба «Зенит» тоже выразили признательность блокадникам. Болельщики сделали клип в честь Дня полного снятия блокады, сообщает телеканал «Известия». Видео разместили в официальном телегам-канале «Зенита».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.