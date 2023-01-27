В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности. По данным Гидрометцентра России, в городе ожидаются гололедица и сильный ветер, передает телеканал «Известия». Столичных водителей призывают соблюдать дистанцию и скоростной режим. Предупреждение действует в Москве и области до 21:00 пятницы.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.