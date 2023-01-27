Около 200 трамваев нового поколения выйдут на линии Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде выведут на маршруты 170 трамваев нового поколения «МиНиН». Транспорт доставят в город до конца 2024 года. 89 таких трамваев прибудут в приволжскую столицу уже в этом году. А в следующем году — еще 80 единиц.

Как уточняет ИА «НьюсНН», трамваи «МиНиН» являются продуктом совместного российско-белорусского производства, которое расположено в Ворсме.

Сейчас обкатку проходит один из подвижных составов. Работы продлятся до конца января, а далее вагон будет курсировать по улицам Нижнего Новгорода.

Кроме того, в городе смонтируют новые остановки. В планах — модернизация трех трамвайных депо.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород стал одним из 13 городов-участников пятилетней программы модернизации электротранспорта в регионах. В общей сложности правительство РФ выделит регионам 400 млрд рублей на обновление электротранспорта.