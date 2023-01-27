Посольство Азербайджана в Тегеране планирует эвакуацию после нападения

Азербайджан планирует эвакуацию сотрудников посольства в Тегеране в ближайшее время. Ранее на дипломатическое представительство совершили вооруженное нападение, убит человек. Как сообщают СМИ, преступник прорвался через пост охраны и застрелил начальника службы, передает телеканал «Известия». Еще двое сотрудников ранены, их состояние удовлетворительное. В МИД России выразили соболезнования и поддержку представительству Азербайджана. Иран начал расследование в связи с нападением на посольство. Нападавшего задержали.

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