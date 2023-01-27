Мировое сообщество ежегодно отмечает День памяти жертв холокоста 27 января. В этот день мы вспоминаем о трагических событиях, о самых страшных страницах в истории XX века. О самой страшной трагедии, которую когда-либо переживал еврейский народ.

Да, эти события были давно, в мире осталось очень мало живых свидетелей холокоста. Но мы никогда не должны забывать о том, что тогда происходило. Это наш долг перед миллионами жертв нацизма. Это наш долг перед солдатами-освободителями, которые спасли мир от рабства, а наш народ от поголовного истребления. И это наш святой долг перед будущими поколениями, чтобы им никогда не пришлось пережить что-либо подобное!

А для того чтобы исключить всякую возможность повторения трагедии, мы должны прежде всего извлечь из нее правильные уроки. Понять, почему это произошло и что мы должны делать — здесь и сейчас, — чтобы это не случилось вновь.

Когда мы вспоминаем, как развивались события в 20–30-е годы прошлого века, когда листаем старые газеты, читаем выступления радикальных политиков и разного рода демагогов, становится ясно, что всё начиналось с ненависти. Ненависти абсолютно иррациональной — разговоры о «веймарском синдроме», о якобы имевшем место «унижении» немцев после поражения кайзеровской Германии в Первой мировой войне ничего не объясняют, тем более ничего не оправдывают. Просто множество людей чувствовали себя плохо из-за инфляции, безработицы, экономического кризиса — и вместо того чтобы стараться улучшить свое положение собственными силами, принялись искать «виноватых» на стороне.

А радикалы и демагоги, почуявшие возможность дорваться до власти, цинично использовали эту ненависть. Они оформляли ее в идеологию, которая делила народы на «высшую расу» и «низшие расы» и разрешала «низших» грабить и убивать. Идеология породила дискриминационные «законы» государства. И вот уже тех, кто объявлен властью «неполноценными», выгоняют из университетов, лишают работы, отбирают у них собственность… Затем загоняют в гетто, и всё кончается газовыми камерами. Вот что получается, когда государство легализует ненависть. И оно уже не может остановиться, потому что само этой ненавистью пропиталось. И мировая война становится неизбежной.

Какой урок мы должны из этого извлечь? Всё начинается с ненависти. Если дать ей волю — дальше логика событий неотвратимо приводит к катастрофе. Причем не только для тех, кто охвачен ненавистью, не только для тех, кто волею судеб становится объектом ненависти, но для всего человечества. Значит, как только мы видим ненависть, надо реагировать сразу, реагировать резко, реагировать бескомпромиссно. Призывы понять ненавистника только поощряют его бесчинствовать дальше.

Ненависть должна быть остановлена, как только проявилась. Проповедники ненависти должны быть исключены из любых политических процессов. Пропаганда ненависти должна быть запрещена на всех уровнях, потому что подстрекательство к преступлению — это само по себе преступление. Только в этом случае повторение трагедии холокоста станет реально невозможным. Только в этом случае осуществится пророчество из Святых книг: «…и перекуют мечи свои на орала, и копья свои — на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать».

Автор — главный раввин России

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