Япония расширила санкции против России

Япония ввела новый пакет санкций против России. Власти запретили экспорт медицинских изделий, вакцин, роботов, передает телеканал «Известия». Также прекратятся поставки оборудования для разведки нефти и газа, порошка для снятия отпечатков пальцев, портативных генераторов, лазерных сварочных аппаратов. Всего в списке оказалось более 80 наименований. Кроме того, персональные ограничения коснулись 22 человек, а также трех организаций. Меры начнут действовать с 3 февраля.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.