WSJ: Вашингтон требует от Турции прекратить принимать российские самолеты производства США

Вашингтон оказывает давление на Анкару, чтобы та прекратила практику допуска прилета и обслуживания рейсов российских авиакомпаний на самолетах американского производства, пишет газета The Wall Street Journal 26 января со ссылкой на источники.

В материале говорится, что в прошлом месяце высокопоставленные американские чиновники предупредили: туркам грозит тюремное заключение, штрафы и потеря экспортных привилегий, если они будут предоставлять услуги российским и белорусским перевозчикам.

В частности, запрещается дозаправлять и предоставлять запасные части для самолетов американского производства, летающих в Россию и Белоруссию.

Авторы публикации подчеркивают, что это нарушает ограничения по экспорту, наложенные в 2022 году, дополняет «Газета.Ru».

Отмечается, что с 1 октября авиакомпании из России выполнили более 2,1 тыс. рейсов в Турцию на американских Boeing.

8 ноября 2022 года стало известно, что Турция закрыла небо для самолетов РФ с двойной регистрацией. Запрет начал действовать 1 ноября. Как пояснила гендиректор Pegas Touristik Анна Подгорная, власти Турции закрыли небо для российских самолетов с двойной регистрацией только для пролетов над Турцией, но не в саму страну. По ее словам, запрет коснулся только рейсов российских авиакомпаний в Египет.

На фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса некоторые страны Запада ввели ограничительные меры против Москвы, которые коснулись осуществления полетов. В частности, воздушное пространство для российских самолетов закрыли страны ЕС и США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда заявил, что Москва ответит на запрет полетов российских авиакомпаний над рядом европейских стран, исходя из своих интересов.