Эксперты отметили рост доверия россиян к отечественным брендам

Доверие россиян к отечественным брендам за последний год улучшилась на 1,3 процентных пункта, а к иностранным снизилась на 1 пункт, показало исследование Института репутации.

В список российских компаний с лучшими показателями попали «Яндекс» (первое место), Ozon, Wildberries, «Авито». Последний оказался в топе впервые, заняв шестую строчку.

Эксперты полагают, что высокие позиции «Авито» в рейтинге могут быть обусловлены в том числе ростом его узнаваемости как российской IT-компании. В 2022 году платформа сменила акционера и стала полностью российской. По оценке экспертов, компания справилась с повышенной нагрузкой и обеспечила защищенность сервиса и пользователей в новых условиях.



Как напомнил аналитик Mobile Rewiew Эльдар Муртазин, «многие привычные нам зарубежные бренды ушли с российского рынка». «Российские же компании неожиданно стали ближе и понятнее. Многие узнавали новое о компаниях: например, до 2022 года не всем было очевидно, что «Авито» — российский бренд с сильной IT-составляющей», — добавил он.

В ходе исследования, проведенного в 4-м квартале прошлого года, специалисты изучили более 14 тыс. оценок по наиболее крупным и известным российским и международным компаниям, представленным в России. Методика базируется на международной модели RepTrak, адаптированной под специфику российского рынка.

Значение репутации может варьироваться в диапазоне от 0 до 100, где результат выше 80 — отличная репутация, а менее 40 — плохая.