Нестандартные решения

Визит министра иностранных дел РФ ​Сергея Лаврова ​в страны на юге африканского континента — ЮАР, Анголу и Эсватини (до 2018 года Королевство Свазиленд) — вполне можно было отнести к рабочему, если бы он состоялся год назад или еще ранее.



В нынешних же реалиях любой зарубежный выезд министра стоит рассматривать как особенный и значимый, результативность которого будет иметь сильное влияние на другие внешнеполитические вопросы. ​

На первый взгляд российский министр не обсудил с африканскими коллегами какие-либо новые аспекты сотрудничества, которые бы не проговаривались ранее в двусторонней повестке с той или иной страной. К примеру, традиционно с африканскими партнерами обсуждается кооперация по гуманитарной линии.



В частности, РФ выступает за увеличение количества выделяемых странам континента государственных стипендий (квот) в российских вузах. Это, к слову, чрезвычайно важный момент, учитывая тот факт, что грамотный подход исключит вероятность резкого снижения числа сторонников русского языка и культуры и в целом людей, небезразлично относящихся к РФ среди местного населения.



Впрочем, можно предположить, что сейчас центральное место переговорного процесса с африканскими странами занимают скорее вопросы, связанные с интенсификацией торгово-экономических связей.

При этом можно выделить три основные причины, по которым это происходит.

В частности, сейчас ведется активная подготовка ко второму саммиту Россия – Африка, запланированному на лето этого года. Итоги первого саммита, состоявшегося в 2019-м в осеннем Сочи, и по результатам которого было объявлено о списании на сумму​ свыше $20 млрд долгов перед Россией,​ внушали определенный оптимизм в активизацию экономических отношений​ Москвы с африканскими государствами. Но в этот процесс вмешалась пандемия COVID-19, и многие намечавшиеся проекты были приостановлены или заморожены. На первый план вышла борьбы с эпидемией, а ключевым вопросом безопасности страны стало наличие вакцины от коронавируса.

​Вторым фактором, безусловно, остается необходимость форсировано готовиться к​ существенной переориентации российских внешнеторговых​ потоков на другие страны, в том числе африканские.



По итогам 2021 года на долю нынешних недружественных стран в общем объеме топ-30 государств-экспортеров приходилось 48% поставок, или $235 млрд. Весь же торговый оборот​ РФ с африканским континентом в 2021-м составил $17,7 млрд, это 2,25% от общего внешнеторгового оборота страны. Примечательно, что за период с 2017 по 2021 год сама доля уменьшилась на 0,65 процентных пункта, хотя в абсолютном выражении оборот сохранился примерно на том же уровне — $17,4 млрд.​

Кроме того, есть еще и третья причина, по которой происходит ​концентрация на вопросах торговли и экономики. Речь идет о необходимости обеспечивать приемлемые условия доступа российским хозяйствующим субъектам на африканские рынки, в том числе к редким природным ресурсам, разведанные запасы которых в России имеют ограниченный объем. ​ ​ ​ ​

При этом в нынешних геополитических условиях и без использования таких инструментов, как списание долгов, потребуются нестандартные решения в отношениях со странами​ Африки, которые привлекают пристальное внимание Китая, США, Франции, ОАЭ и Великобритании. К слову, эти государства инвестировали в Африку за период с 2015 по 2018 год $72, $34, $31, $25 и $18 млрд ​соответственно. Сейчас же они не намерены сдавать свои позиции, поэтому попытаются не допустить на перспективные рынки региона новых конкурентов.

Впрочем, несмотря на сложности, прежде всего экономические, благоприятный сценарий развития отношений Москвы со стремительно увеличивающими свою численность населения африканскими государствами выглядит достаточно реалистично.

Во-первых, Россия не просто на словах придерживается равноправной политики с государствами Африки. Это серьезное преимущество, которое привлекает страны региона, заинтересованные именно в таких отношениях на международной арене.



Кроме того, усилия, которые РФ уже предпринимает в сфере продвижения мирного атома (в частности, можно отметить строительство АЭС в Египте), а также в области поставок продовольствия и в сфере здравоохранения, способны вывести кооперацию с африканскими странами на новый уровень.



Россия в последнее время неоднократно подтверждала готовность при возникновении непредвиденных обстоятельств направить африканским странам часть имеющейся сельхозпродукции безвозмездно. Одновременно наша страна обозначила готовность бесплатно передать замороженные в иностранных портах удобрения в развивающиеся страны, в том числе на африканский континент.

Число студентов из Африки, обучающихся в российских вузах по медицинским специальностям, превышает 3 тыс. Кроме того, до 60% вакцин, поставляемых на африканский континент от желтой лихорадки, сделаны в России.



При этом сейчас главное — не упустить возможность и протянуть руку тем государствам, которые действительно готовы к конструктивному диалогу и сотрудничеству в самых разных сферах.

Автор — начальник управления международного сотрудничества Государственного университета управления

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