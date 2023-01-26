Режиссер документального фильма «Гарри и Меган» обвинила Букингемский дворец в дискредитации

Режиссер фильма «Гарри и Меган» критикует Букингемский дворец. Лиз Гарбус обвиняет королевское семейство в «дискредитации». Ранее во дворце заявили, что в ходе съемок у близких родственников не брали комментарии. Докфильм состоит из интервью Гарри и Меган, их друзей и коллег. Родственников в ленте нет, ранее они отказались от участия, передает телеканал «Известия». Документальный телесериал вышел в декабре 2022 года. В картине принц сделал несколько скандальных заявлений и, в частности, обвинил родственников в травле жены.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.