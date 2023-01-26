Русский вестерн: фильм «Нападение на Рио Браво» выбился в топ

Пользователи онлайн-площадок считают, что рейтинг картины намеренно подняли поклонники творчества Александра Невского, который сыграл в фильме главную роль. На «Кинопоиске» вестерн получил рейтинг более 9 баллов и вошел в 250 лучших фильмов площадки. Однако спустя сутки оценки были удалены. На сайте-агрегаторе RottenTomatoes «Нападение на Рио Браво» тоже заработало высокий рейтинг. «Известия» собрали самые нелепые сцены и ляпы из нового боевика. Русский смельчак оказывается не по зубам «Адским гончим»: всего за пару минут Иван в одиночку расправляется с девятью бандитами