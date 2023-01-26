Русский вестерн: фильм «Нападение на Рио Браво» выбился в топ
Русский вестерн: фильм «Нападение на Рио Браво» выбился в топ
2023-01-26 13:19:24
2023-01-26 13:19:24
2023-01-26 13:19:24
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Несмотря на высокие оценки на онлайн-площадках, картина кишит ляпами и странными сценами
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Фото: ETA Films/Hollywood Storm
Пользователи онлайн-площадок считают, что рейтинг картины намеренно подняли поклонники творчества Александра Невского, который сыграл в фильме главную роль. На «Кинопоиске» вестерн получил рейтинг более 9 баллов и вошел в 250 лучших фильмов площадки. Однако спустя сутки оценки были удалены. На сайте-агрегаторе RottenTomatoes «Нападение на Рио Браво» тоже заработало высокий рейтинг. «Известия» собрали самые нелепые сцены и ляпы из нового боевика. Русский смельчак оказывается не по зубам «Адским гончим»: всего за пару минут Иван в одиночку расправляется с девятью бандитами
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Фото: ETA Films/Hollywood Storm
Банда преступников «Адские гончие» держит в страхе городок Рио Браво. В действительности большая их часть — полные и неповоротливые пожилые мужчины, которые любят выпить
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Фото: ETA Films/Hollywood Storm
Главный герой фильма — русский полковник Иван Турчанинов. На фоне остальных жителей города он выделяется своим внешним видом и выбором одежды: несмотря на сильный солнцепек, герой носит черную кожаную куртку
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Фото: ETA Films/Hollywood Storm
Иван остается серьезным не только во время разговоров с союзниками, но и в самых стрессовых ситуациях. Даже перед лицом смерти лицо русского стрелка выражает только спокойствие и уверенность
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Фото: ETA Films/Hollywood Storm
Один из членов «Адских гончих» имеет негигиеничную привычку: слизывать кровь своих жертв с рук и ножей. Вероятно, такая черта была нужна, чтобы создать образ беспощадного бандита
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Фото: ETA Films/Hollywood Storm
Лидер «Адских гончих» тоже предпочитает неординарную одежду. Даже в тюрьме он не расстается со своим пальто, рукава которого украшены ярко-желтыми кружевами
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Фото: ETA Films/Hollywood Storm
В свободное от грабежа время бандиты чистят свое оружие. Иначе как можно объяснить почти зеркальный блеск револьвера главаря «Адских гончих»
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Фото: ETA Films/Hollywood Storm
«Нападение на Рио Браво» изобилует клише. Фильм завершается классической для вестернов дуэлью на револьверах, из которой главный герой выходит невредимым
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Фото: ETA Films/Hollywood Storm
И хотя «Адских гончих» считают безжалостными головорезами, реакция и скорость их главаря оставляют желать лучшего. Он проигрывает финальную дуэль, не успев сделать ни единого выстрела
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Фото: ETA Films/Hollywood Storm
В среднем у взрослого мужчины объем крови составляет около 5 л. Однако у героев фильма, судя по всему, ее значительно больше: одно попадание из револьвера вызывает кровавые фонтаны
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