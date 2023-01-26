В Nord Stream отвергли вину РФ во взрывах на «Северных потоках»

Глава Nord Stream заявил, что Россия не виновна во взрывах на «Северных потоках». В интервью немецкой газете Die Zeit он также отметил, что к теракту на газопроводе могут быть причастны страны НАТО, передает телеканал «Известия». Атака на «Северные потоки» произошла 26 сентября, на магистралях зафиксировали два взрыва.

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