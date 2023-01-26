В РФ создадут производство деталей для авиадвигателей

В России создадут мегакомплекс по выпуску деталей для авиадвигателей, сообщили «Известиям» три источника в авиаотрасли. Инвестиции в проект составят почти 35 млрд рублей, передает телеканал «Известия». После ухода Boeing и Airbus стране нужны свои крылья — порядка 500 бортов до 2030 года, сообщили в Ростехе. Строительство начнется в этом году, возведение четырех основных производственных объектов планируется завершить в 2026 году.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.