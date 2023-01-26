Ледовая переправа между Россией и Китаем открылась в Амурской области
В Михайловском районе Амурской области запустили международную ледовую переправу. Зимняя дорога через Амур Поярково — Сюнькэ стала 15-й действующей в Приамурье.
Как сообщает ИА PriamurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону, российские и китайские представители, каждые со своей стороны, приняли переправу и признали соответствующей всем требованиям.
Дорога может выдерживать транспорт массой до 30 т. Пропускная способность — до 80 автомобилей в день.
Амурская служба новостей пишет, что губернатор Приамурья Василий Орлов во время прямого эфира в соцсетях рассказал, когда Китай откроется для туристических групп из России. В качестве ориентировочного срока он назвал середину весны. По его словам, из-за вспышки коронавируса в КНР ситуация остается серьезной, но рабочие визы постепенно выдают.
Кроме того, губернатор упомянул и о развитии пограничного пункта пропуска на международном мосту Благовещенск — Хэйхэ. Ожидается, что до конца года построят полноценный пункт пропуска, по которому можно будет не только перевозить больше грузов, но и передвигаться туристам.