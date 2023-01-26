Четыре десятка пунктов обогрева открыли в ЕАО
На территории ЕАО действуют 40 стационарных пунктов обогрева. Их открыли на загородных трассах федерального и регионального значения.
Пункты разместили в точках общественного питания и в гостиничных комплексах. Общая вместимость составляет порядка 1 тыс. человек, сообщает ИА EAOMedia со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
В частности, на трассе регионального значения в Октябрьском районе, связывающей населенные пункты с Амурзетом, находятся 10 пунктов обогрева. А на федеральной трассе «Амур» пункты обогрева расположены в 12 местах.
По прогнозам синоптиков, морозы в ЕАО начнут отступать не ранее конца января. Однако температура в ближайшие дни должна постепенно пойти на повышение.