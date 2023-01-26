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Шахматная федерация проведет турниры претендентов среди мужчин и женщин в апреле 2024 года

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Мужской и женский турниры претендентов по шахматам пройдут в апреле 2024 года. Соревнования будут длиться 22 дня. FIDE принимает заявки до 28 февраля 2023 года, передает телеканал «Известия». Финал женского турнира претенденток состоится в I квартале 2023 года. Общий призовой фонд для обоих турниров — €750 тыс.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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