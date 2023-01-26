Сотни жителей Мюнхена вышли на улицы города против поставок танков и вооружения Украине

Сотни жителей Мюнхена вышли на улицы города против поставок танков и вооружения Украине

2023-01-26 09:17:03

2023-01-26 09:17:03

2023-01-26 09:17:03

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