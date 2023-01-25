В Ульяновской области подсчитали число новорожденных Татьян

К Татьяниному дню, который отмечают в России 25 января, в Ульяновской области подсчитали число рожденных с начала 2022 года Татьян. Об этом пишет ulpravda.ru со ссылкой на главу агентства ЗАГС региона Жанну Назарову.

Отмечается, что в 2022 году в области появились на свет 17 девочек по имени Таня. В 2023 — еще три.

«Желаю всем, носящим это имя, здоровья и благополучия. Пусть святая Татьяна хранит вас», — сказала Назарова.

В православном календаре 25 января — это день почитания мученицы Татианы Римской. Также 25 января в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ об основании Московского университета.

С 2005 года день 25 января в России официально отмечается как День российского студенчества.