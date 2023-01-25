Рыбаки РФ к 24 января увеличили вылов минтая на 25%

Рыбаки в России увеличили вылов минтая на 25%. В Охотском море выловили 152 тыс. т рыбы. Охотоморская путина стартовала в начале января, сообщает телеканал «Известия». Есть два сезона: с 1 января по 10 апреля и с 15 октября по 31 декабря. В этом году в сезон А могут выловить 800 тыс. т минтая.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.