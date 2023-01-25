В декабре Twitter потерял более 70% выручки от рекламы. Об этом сообщает агентство Reuters. Уход крупных компаний стал для Twitter большим потрясением, ведь продажи рекламы составляют 90% доходов соцсети, передает телеканал «Известия». Сейчас платформа активно пытается вернуть ушедших партнеров. Twitter предлагает компаниям бесплатное размещение контента, а также отменил запрет на политическую рекламу.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.