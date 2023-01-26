«Магнит» переведет поставки овощей и фруктов на длинные контракты

Через два года розничная сеть «Магнит» более 80% всех российских овощей и фруктов будет поставлять по специальным долгосрочным контрактам с аграриями — агроконтрактам. Об этом «Известиям» сообщил представитель сети.

Как пояснили в «Магните», при работе по модели агроконтрактации сеть заранее платит часть денег фермерам, еще до того, как они поставят свою продукцию на полки. А сельхозпроизводители обязуются поставить «Магниту» определенные объемы продукции. Этот механизм позволяет повысить доступность продуктов на полке и эффективность продаж, а сельхозпроизводители получают гарантированный канал сбыта. Кроме того, это упрощает контроль над ценами и гарантирует своевременные поставки, добавил представитель «Магнита».

Всего у «Магнита» 77 партнеров-сельхозпроизводителей по агроконтрактации из разных российских регионов — от Дагестана на юге, Псковской области на северо-западе и Новосибирской области на востоке. По словам представителя «Магнита», среди них есть крупные хозяйства и небольшие локальные фермеры, и их число растет: за 2022 год добавилось 22 новых партнера-фермера. Авансы от ритейлера позволяют им закупать семена, удобрения, оборудование и др. — в 2023 году на такие цели «Магнит» потратит около 2 млрд рублей, рассказал его представитель.

В 2023 году по агроконтрактам будет поставлено около 50% российских овощей и фруктов, по прогнозу «Магнита». Это более 400 тыс. т продукции. В компании сообщили, что план на 2024 год — довести эту долю до более 80%.

Сейчас по агроконтрактам «Магнит» закупает самые популярные овощи борщевого набора (свекла, капуста, картофель, морковь). По такой же схеме с сетью работают и поставщики тыквы, репы, сельдерея, яблок, дынь и др. В 2022 году ритейлер закупил более 340 тыс. т овощей и фруктов по агроконтрактам. В 2023 году «Магнит» будет работать по долгосрочным контрактам также и с производителями огурцов, помидоров, перца и баклажанов.

Эксперты отрасли оценивают долгосрочные агроконтракты положительно.

Долгосрочные агроконтракты «при правильном подходе выгодны обеим сторонам, считает профессор департамента прикладной экономики НИУ ВШЭ Светлана Авдашева. А авансирование торговой сетью закупок семян, удобрений и т.д., по словам эксперта, для фермеров является аналогом «дешевых кредитов и гарантией сбыта» урожая.

Долгосрочные агроконтракты позволяют сдерживать рост цен для потребителей, а также осуществлять контроль качества над сельхозпроизводством на всех его этапах, отметил директор по сельскохозяйственному и промышленному комплексу розничной сети Евгений Случевский.

«В конце 2020 года долгосрочные договоры получили новой импульс развития, когда по инициативе правительства РФ ассоциации производителей и ритейлеров заключили соглашения о сдерживании цен на некоторые виды продукции. Но, конечно, гораздо лучше, чтобы инициатива таких договоров исходила от самих участников рынка, чтобы они самостоятельно формировали их условия в процессе равноправных переговоров», — добавила Авдашева.

Глава крестьянского хозяйства и председатель новгородской АККОР «Вече» Иван Пиреев рассказал, что в его регионе уже есть опыт работы с ритейлерами по долгосрочным агроконтрактам, который он оценивает позитивно.

«Система вложения средств ритейлом в фермеров, в семена, в удобрения, в технологические процессы — это хорошо. И хорошо, что есть контроль. Они приезжают к нам и проверяют продукты, поля, хранения, условия. Мы за прозрачность. Да, отечественная картошка или яблоки могут быть не такими симпатичными, как импортные, но и цена у них будет более реальная. И за качество, и безопасность мы ручаемся», — заявил Пиреев.