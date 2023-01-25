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На Камчатке с 26 января по 28 января объявили лавинную опасность

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В Камчатском крае объявлена лавинная опасность с 26 по 28 января. Спортсменам и любителям активного отдыха рекомендуют не посещать горные районы, передает телеканал «Известия». Как отметили в управлении МЧС, микролавины могут сходить даже с небольших склонов. Спасатели призывают родителей не отпускать детей на горки одних.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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