На Камчатке с 26 января по 28 января объявили лавинную опасность

В Камчатском крае объявлена лавинная опасность с 26 по 28 января. Спортсменам и любителям активного отдыха рекомендуют не посещать горные районы, передает телеканал «Известия». Как отметили в управлении МЧС, микролавины могут сходить даже с небольших склонов. Спасатели призывают родителей не отпускать детей на горки одних.

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