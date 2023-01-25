Российские пользователи сообщили о масштабном сбоев в работе App Store

В российском сегменте App Store произошел сбой с магазином приложений. О проблемах с приложением сообщали пользователи по всей стране. Сервис не загружался у большинства сотовых операторов, передает телеканал «Известия». App Store не работал ни через мобильный интернет, ни через Wi-Fi.

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