Школу с интернатом построят в селе Ытык-Кюель в Якутии
В Таттинском районе Якутии намерены построить вместо аварийной новую школу с интернатом. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе управления Госстройжилнадзора по республике.
Четырехэтажное здание школы на 450 мест с интернатом на 100 мест возведут в селе Ытык-Кюель. Оно будет состоять из двух блоков общей площадью 13,13 тыс. кв. м.
В школе обустроят кабинеты, рекреационные помещения, пищеблок с обеденным залом, медпункт, помещения для кружков и мастерских, библиотеку, кабинет психолога и соцработника, студию живописи и рисунка, спортзал и актовый зал. В интернате разместят спальни, комнаты для хранения личных вещей, кухни, помещения для стирки и сушки вещей, душевые.
Строительные работы уже начались. Существующее здание лицея было возведено в 1974 году и на сегодняшний день является аварийными.