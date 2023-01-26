Реклама
Прямой эфир
Мир
Сообщается о воздушной тревоге в десяти областях Украины
Мир
В США уличили корпорации в желании заработать на конфликте на Украине
Армия
Российские силы вошли в Угледар
Армия
Рогов допустил наступление ВСУ на Бердянск и Мелитополь весной
Мир
Токио воздержался от оценки решений ФРГ и США о поставках танков Украине
Общество
В России предложили изымать дачи и участки за долги
Мир
Корпорация Lockheed Martin увеличит производство истребителей F-16
Общество
Синоптики спрогнозировали пасмурную погоду и снег в Москве в выходные
Мир
Задержанный экс-соучастник акций СБУ рассказал о вербовке мирных жителей шантажом
Армия
Рогозин заявил о способности робота «Маркер» справиться с танками Abrams и Leopard
Мир
Украинская БМП подорвалась на своей же мине
Мир
Президент Украины заявил о планах на получение боевых самолетов от Запада

В департаменте ЖКХ Москвы рассказали о росте объемов собранного вторсырья

0
Фото: сайт «Чистая Москва»
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве наблюдается устойчивая динамика роста объемов собранного вторсырья, рассказал глава департамента ЖКХ столицы Вячеслав Торсунов.

«Программа раздельного накопления отходов действует в Москве уже более двух лет, а результаты ее реализации говорят, что с каждым годом всё больше москвичей присоединяются к программе», — отметил он.

Тем не менее, продолжил Торсунов, популяризация раздельного сбора мусора по-прежнему остается одним из приоритетных направлений работы департамента. Чтобы как можно больше горожан были знакомы с принципами сортировки отходов, департамент периодически публикует соответствующие памятки. Одна из последних рассказывает об основных правилах раздельного накопления металлических изделий.

Так, в синий контейнер можно выбрасывать алюминиевые банки, жестяные банки из-под консервов, чая и кофе, конфет, детского питания, пустые аэрозольные баллончики. Также на переработку отправляются гвозди и шурупы, гайки, кастрюли и сковородки, столовые приборы. Важно, чтобы все эти предметы были чистыми и сухими. Батарейки нельзя выбрасывать ни в синий, ни в серый контейнер, поскольку такие отходы относятся к опасным. Отработанные батарейки принимают на утилизацию, в частности, в эколого-просветительских центрах Москвы. Чтобы утилизовать зонт, следует отделить ткань от каркаса, тогда металлическую часть можно выбросить в синий контейнер. Подробнее о правилах раздельного сбора отходов можно узнать на информационном портале «Чистая Москва».

«Изделия из металла отлично подходят для дальнейшего использования и могут получить не один цикл «новых жизней». В том числе, из него делают банки и емкости для еды, пленку из фольги, провода, оконные конструкции, детали автомобилей и электроприборов и многое другое», — отметили в департаменте ЖКХ.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023