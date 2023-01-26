В департаменте ЖКХ Москвы рассказали о росте объемов собранного вторсырья

В Москве наблюдается устойчивая динамика роста объемов собранного вторсырья, рассказал глава департамента ЖКХ столицы Вячеслав Торсунов.

«Программа раздельного накопления отходов действует в Москве уже более двух лет, а результаты ее реализации говорят, что с каждым годом всё больше москвичей присоединяются к программе», — отметил он.

Тем не менее, продолжил Торсунов, популяризация раздельного сбора мусора по-прежнему остается одним из приоритетных направлений работы департамента. Чтобы как можно больше горожан были знакомы с принципами сортировки отходов, департамент периодически публикует соответствующие памятки. Одна из последних рассказывает об основных правилах раздельного накопления металлических изделий.

Так, в синий контейнер можно выбрасывать алюминиевые банки, жестяные банки из-под консервов, чая и кофе, конфет, детского питания, пустые аэрозольные баллончики. Также на переработку отправляются гвозди и шурупы, гайки, кастрюли и сковородки, столовые приборы. Важно, чтобы все эти предметы были чистыми и сухими. Батарейки нельзя выбрасывать ни в синий, ни в серый контейнер, поскольку такие отходы относятся к опасным. Отработанные батарейки принимают на утилизацию, в частности, в эколого-просветительских центрах Москвы. Чтобы утилизовать зонт, следует отделить ткань от каркаса, тогда металлическую часть можно выбросить в синий контейнер. Подробнее о правилах раздельного сбора отходов можно узнать на информационном портале «Чистая Москва».

«Изделия из металла отлично подходят для дальнейшего использования и могут получить не один цикл «новых жизней». В том числе, из него делают банки и емкости для еды, пленку из фольги, провода, оконные конструкции, детали автомобилей и электроприборов и многое другое», — отметили в департаменте ЖКХ.