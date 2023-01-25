Банковскому кассиру из Мирного вынесли приговор за хищение 43 млн рублей

В городе Мирный в Якутии суд вынес приговор кассиру банка, которая похитила более 43 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

«Установлено, что подсудимая, в период с января 2019 года по сентябрь 2021 года, занимая должность кассира банка, зная слепые зоны в системе видеонаблюдения, систематически совершала хищение денежных средств из хранилища банка», — говорится в сообщении ведомства.

Похищенную наличность женщина выносила из отделения в одежде или сумке. Также известно, что она не докладывала деньги в кассеты для загрузки в банкоматы, уточняет ИА SakhaNews.

Общий ущерб составил более 43 млн рублей. Как выяснилось, все деньги кассир зачисляла на свой банковский счет для дальнейшей игры в онлайн-казино.

Суд признал жительницу Мирного виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»), пишет ИА YakutiaMedia. Следующие три с половиной года она проведет в колонии общего режима. Также суд удовлетворил иск банка о взыскании причиненного ущерба.

В законную силу приговор пока не вступил.