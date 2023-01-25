Реклама
Прямой эфир
Мир
Во Франции обвинили НАТО в разворачивании мировой войны поставками танков Киеву
Общество
Сенатор Долгов призвал лишить Слепакова заработка
Армия
Балицкий заявил о подготовке ВСУ попытки контрнаступления на запорожском направлении
Мир
Зеленский привел в действие решение СНБО о санкциях против священников УПЦ
Политика
В Госдуме указали на раздвоение личности у киевского режима
Мир
Германия закупит по просьбе Украины устройство для поиска следов химоружия
Мир
В аэропорту Берлина отменили все рейсы из-за забастовки персонала
Мир
Правительство ФРГ подтвердило решение об отправке Украине танков Leopard 2
Общество
В Севастополе задержан участник запрещенного в РФ украинского батальона
Общество
Экс-депутата Илью Пономарева внесли в перечень террористов и экстремистов
Спорт
Теннисист Рублев проиграл Джоковичу в четвертьфинале Australian Open
Общество
В Москве приступили к отделочным работам на станции «Университет дружбы народов»

В Москве презентовали кухню Приморского края

В московском ресторане RUSKI прошла презентация кухни и туристического потенциала Приморского края
0
Фото: Пресс-служба проекта «Гастрономическая карта России»
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Масштабная резентация гастрономического и туристического потенциала Приморского края состоялась в Москве во вторник, 24 января. Инициатором мероприятия выступило Агентство по туризму Приморского края, а организаторами стали проект «Гастрономическая карта России» и Туристско-информационный центр (ТИЦ) Приморского края.

Еда по генам: в Москве запустили эксперимент с меню по ДНК-тесту
Это может стать главным кулинарным трендом будущего, полагают эксперты

В рамках мероприятия, которое прошло в ресторане Ruski, были представлены блюда, приготовленные из региональных и локальных продуктов, в том числе скоблянка из трепанга, копченый кабан с уссурийской сливой, рыбацкий хлеб с ламинарией, рубленая печень трески с икрой из смородины, морская капуста с копченой сметаной, ракушки прототака, дальневосточная уха с камбалой, кальмаром и креветкой ботан, а также таежные чаи. Их представили ведущие повара Приморского края: Егор Анисимов (ресторан Zuma), Илья Степанов (сеть кофеен для автомобилистов «Кофемашина»), Антон Терентьев (ресторан Rakushka), Валерий Богатырев (ресторан «Дело в мясе»).

«В дальневосточных блюдах соединились традиции коренных народов, переселенцев, соседей из азиатских стран, гастрономические привычки жителей европейской части России. Именно кухня может стать тем недостающим пазлом, который поможет создать единую картину путешествия по Приморью и увлечь туристов», — сказала директор ТИЦ Приморского края Ольга Гуревич.

На презентации присутствовали представители министерств и ведомств, федеральных компаний-туроператоров, федеральных и отраслевых СМИ, локальных производителей. В рамках мероприятия также состоялась презентация основного направления взаимодействия Москвы и регионов РФ в сфере туризма — стратегии развития встречных туристических потоков.

«В России менее одного процента предприятий питания специализируются на российской региональной или национальной кухне. Нам нужно внедрять российскую региональную кухню в сферу гостеприимства», — отметила автор-методист проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.

Она добавила, что российская гастрономическая идентичность должна стать обязательным стандартом для турпродуктов в РФ.

Ведущими мероприятия стали Екатерина Шаповалова, руководитель департамента реализации проектов и аналитики ТИЦ Приморья Виталий Станиславчук и шеф-повар ресторана Ruski Александр Волков-Медведев.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023