В Москве презентовали кухню Приморского края

Масштабная резентация гастрономического и туристического потенциала Приморского края состоялась в Москве во вторник, 24 января. Инициатором мероприятия выступило Агентство по туризму Приморского края, а организаторами стали проект «Гастрономическая карта России» и Туристско-информационный центр (ТИЦ) Приморского края.

В рамках мероприятия, которое прошло в ресторане Ruski, были представлены блюда, приготовленные из региональных и локальных продуктов, в том числе скоблянка из трепанга, копченый кабан с уссурийской сливой, рыбацкий хлеб с ламинарией, рубленая печень трески с икрой из смородины, морская капуста с копченой сметаной, ракушки прототака, дальневосточная уха с камбалой, кальмаром и креветкой ботан, а также таежные чаи. Их представили ведущие повара Приморского края: Егор Анисимов (ресторан Zuma), Илья Степанов (сеть кофеен для автомобилистов «Кофемашина»), Антон Терентьев (ресторан Rakushka), Валерий Богатырев (ресторан «Дело в мясе»).

«В дальневосточных блюдах соединились традиции коренных народов, переселенцев, соседей из азиатских стран, гастрономические привычки жителей европейской части России. Именно кухня может стать тем недостающим пазлом, который поможет создать единую картину путешествия по Приморью и увлечь туристов», — сказала директор ТИЦ Приморского края Ольга Гуревич.

На презентации присутствовали представители министерств и ведомств, федеральных компаний-туроператоров, федеральных и отраслевых СМИ, локальных производителей. В рамках мероприятия также состоялась презентация основного направления взаимодействия Москвы и регионов РФ в сфере туризма — стратегии развития встречных туристических потоков.

«В России менее одного процента предприятий питания специализируются на российской региональной или национальной кухне. Нам нужно внедрять российскую региональную кухню в сферу гостеприимства», — отметила автор-методист проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.

Она добавила, что российская гастрономическая идентичность должна стать обязательным стандартом для турпродуктов в РФ.

Ведущими мероприятия стали Екатерина Шаповалова, руководитель департамента реализации проектов и аналитики ТИЦ Приморья Виталий Станиславчук и шеф-повар ресторана Ruski Александр Волков-Медведев.