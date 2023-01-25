В Москве потеплеет до нуля градусов

25 января днем в Москве температура будет колебаться от –2 до 0 °С. К ночи похолодает до –4, сообщает Гидрометцентр. В столице ждут облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков и местами гололедицу, передает телеканал «Известия». В Подмосковье ожидается от –5 до 0 °С, ночью — до –7 °С. Прогнозируется юго-западный ветер со скоростью 4–9 м/c.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.