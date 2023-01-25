Американский певец Джастин Бибер продал авторские права на все свои произведения
Джастин Бибер продал права на свои песни за $200 млн. Сделка состоялась с британской компанией Hipgnosis Songs Capital. Артист передал 100% авторских прав на все композиции, вышедшие до 31 декабря 2021 года, передает телеканал «Известия». Музыкант всего выпустил шесть студийных альбомов в период с 2010 по 2021 год, на его счету также несколько десятков синглов. В 2010-м певец выпустил автобиографическую книгу «Первый шаг к вечности. Моя история».
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