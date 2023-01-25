На строительство поликлиники под Уфой направят 267 млн рублей

Тендер на строительство поликлиники в селе Нагаево рядом с Уфой объявили на портале госзакупок. Начальная стоимость контракта составляет 267,1 млн рублей.

Учреждение построят на улице Рощинской. Поликлиника будет рассчитана на 320 посещений в смену. Об этом сообщает «МедиаКорСеть». Средства на строительство поступят из Фонда социальных целевых программ.

Тендер разместило управление капитального строительства республики. По данным заказчика, планируется возведение трехэтажного здания с общей площадью 4,9 тыс. кв. м. В поликлинике разместятся взрослое и детское отделения, лаборатория, отделение функциональной диагностики и женская консультация.

Подрядчики в середине января уже прошли предварительный квалификационный отбор. Завершить строительство поликлиники необходимо до 15 декабря 2023 года.