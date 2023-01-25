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Юрий Чернов рассказал о новых спектаклях «Школы современной пьесы»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Адрей Эрштрем
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Народный артист России Юрий Чернов в интервью «Известиям» 25 января рассказал о новой партнерше. В новой постановке «Школы современной пьесы» (ШСП) он выйдет на сцену вместе с заслуженной артисткой России Еленой Прокловой.

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«С режиссером Романом Самгиным мы репетируем спектакль «Семейный шкаф и его обитатели». Это пьеса Орена Сафрая «Выжившие». Главную роль сыграет Елена Проклова. Она и актер Таганки Андрей Кайков присоединились к нашей постановке. Пока подробно не могу говорить, о чем история, но поверьте на слово, будет очень интересно», — рассказал Чернов.

Премьера намечена на апрель. А 17 марта зрителей ждет еще один сюрприз. Это не единственная работа народного артиста в ШСП.

«Час тишины» режиссера Владимира Устюгова. Там у меня забавная роль. Со мной на сцену выйдут приглашенные в наш театр актеры Владимир Стержаков и Екатерина Стриженова. Естественно, в спектакле заняты актеры нашего театра: Джульетта Геринг, Александр Овчинников, Владимир Шульга, Иван Мамонов, Максим Евсеев, Николай Голубев, Елена Захарова, Жанна Эппле», — поделился Юрий Чернов.

До конца сезона в «Школе современной пьесы» намечены четыре новых постановки.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в среду, 25 января, в 10:00

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