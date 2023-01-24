Туристическая отрасль в России уже практически вышла на доковидный уровень

Туристическая отрасль в РФ почти вышла на доковидный уровень. Число поездок выросло на 8% в 2022 году, об этом доложил министр экономики РФ Максим Решетников в ходе совещания президента РФ с членами правительства. В прошлом году по стране путешествовали 62 млн человек, передает телеканал «Известия». Большую роль в развитии туризма сыграли регионы. Отрасли помогла пилотная кредитная программа по ставке до 4%. Компании тур отрасли получили 74 кредита на 7 млрд рублей. В этом году лимит по программе увеличен до 100 млрд рублей.

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