Стрелки «часов Судного дня» перевели на десять секунд вперед к «ядерной полуночи»

Стрелки «часов Судного дня» перевели на десять секунд вперед к «ядерной полуночи»

2023-01-24 19:43:25

2023-01-24 19:43:25

2023-01-24 19:43:25

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru