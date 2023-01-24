Стрелки «часов Судного дня» перевели на десять секунд вперед к «ядерной полуночи»
«Ядерная полночь» Земли стала на 10 секунд ближе. Авторы «Бюллетеня ученых-атомщиков» перевели стрелки «часов Судного дня». До наступления «ядерной полуночи» осталось 90 секунд, считают ученые. Проект «часов Судного дня» придумали в 1947 году. Положение стрелок на часах символизирует вероятность глобальной ядерной войны, передает телеканал «Известия». Последний раз стрелки на 20 секунд вперед переводили в 2020 году. Нынешнее положение стрелок — самое близкое к «ядерной полуночи» за историю «часов».
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