Флойд Мейвезер 25 февраля встретится с Аароном Чалмерсом

Следующий бой Флойда Мейвезера-младшего пройдет с Аароном Чалмерсом. Легенда бокса впервые в истории сразится в Лондоне. Ранее поединок Мейвезера планировался с другим соперником, передает телеканал «Известия». Однако Лиам Харрисон получил травму ноги и выбыл. Чемпион мира нашел нового противника Аарона Чалмерса через несколько дней. 35-летний Чалмерс известен участием в английских реалити-шоу. Рекорд боксера в ММА — пять побед и два поражения. Известно, что за всю карьеру Мейвезер-младший не был поражен.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.