«Золотой Граммофон» возвращается в Санкт-Петербург

5 февраля состоится большой концерт лауреатов Церемонии вручения национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон», который пройдет в стенах Ледового Дворца.

В этот вечер на сцену выйдут лауреаты разных лет: Григорий Лепс, ANNA ASTI, Валерия, Мари Краймбрери, Николай Басков, Люся Чеботина, Елена Север, ARTIK & ASTI, Dabro, Владимир Пресняков, Ёлка, MOT, Ирина Дубцова, Ваня Дмитриенко, Юлианна Караулова, Маша Вебер, ЮрКисс, ВладиМир, Земляне, Марина Бриз и другие! Артисты исполнят любимые миллионами слушателей и зрителей песни. Ведущие концерта: Николай Басков и Елена Север.

10 декабря 2022 года XXVII Церемония вручения Премии «Золотой Граммофон» прошла в столице, теперь любимые песни и любимых исполнителей принимает Санкт-Петербург. Зрителей ждет невероятное шоу, атмосфера хорошего настроения и праздника!

Спешите занять места в зрительном зале на фантастически красивом празднике музыки и главных песен последних лет!

Состав артистов концерта в Санкт-Петербурге будет пополняться, следите за обновлениями в официальной группе Премии ВКонтакте.