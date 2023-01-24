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Родник на набережной и пляж благоустроят в Елабуге в 2023 году

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В городе Елабуге (Татарстан) в 2023 году планируют благоустроить родник на набережной, пляж и ряд других объектов. Об этом глава района Рустем Нуриев сообщил на сессии в Танайском сельском поселении.

По его словам, помимо пляжа, в этом году обновят площадки на улице Болгар, приведут в порядок территорию ипподрома и Шишкинских прудов. Кроме того, продолжится реконструкция Университетского парка.

Как уточняет ИА «Татар-информ», в 2022-м в городе и районе построили и отремонтировали свыше 74 тыс. кв. м дорог и тротуаров. В текущем году заасфальтируют и приведут в порядок еще 48 тыс. кв. м.

Кроме того, в прошлом году благоустроили 54 дворовые территории, в планах на 2023-й — обновление еще 43 дворов. Также продолжится реконструкция линий уличного освещения.

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