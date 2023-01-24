В Приморье возбудили дело после нападения льва на пьяную посетительницу зоопарка
В Приморье возбудили дело после нападения льва на гостью зоопарка. Посетительница зоопарка перелезла через заграждение, зверь ее ранил. Лев через прутья вольера схватил женщину за руку, передает телеканал «Известия». Гостья получила рваные раны рук, ног и туловища. Случай произошел в зоопарке «Чудесный», СК проводит проверку.
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