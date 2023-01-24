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Общество
В Чувашии 12 человек госпитализированы после посещения суши-бара

В Чувашии 12 человек госпитализированы после посещения суши-бара

Роспотребнадзор Чувашии: 12 человек госпитализированы после посещения суши-бара из-за кишечной инфекции
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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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В городе Алатыре Чувашской Республики зарегистрирована групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией, госпитализированы 12 человек. Об этом 23 января сообщил региональный Роспотребнадзор.

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«По состоянию на 22.01.2023 зарегистрировано 12 случаев бактериальной кишечной инфекции у 11 посетителей и одного кухонного работника объекта общественного питания Sushi bar», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном 23 января в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что среди заболевших восемь взрослых и четверо детей. Они госпитализированы в инфекционный стационар БУ «Алатырская ЦРБ» Минздрава Чувашии. По результатам лабораторных исследований в клиническом материале у всех заболевших обнаружена ДНК бактерий рода Сальмонелла.

Как утверждает ведомство, на данный момент состояние госпитализированных стабильное.

Специалисты Роспотребнадзора уже начали комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения инфекции. Персонал заведения обследовали на бактериальные и вирусные возбудители кишечных инфекций.

«Работа суши-бара приостановлена, составлен протокол о временном запрете деятельности», — добавили в пресс-службе.

Ранее, 20 января, сообщалось, что Роспотребнадзор проводит проверку по факту массового отравления жителей Екатеринбурга шаурмой в закусочной. Признаки инфекции проявились у 15 человек. Отмечалось, что в кафе выявлены нарушения.

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