В Чувашии 12 человек госпитализированы после посещения суши-бара
В городе Алатыре Чувашской Республики зарегистрирована групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией, госпитализированы 12 человек. Об этом 23 января сообщил региональный Роспотребнадзор.
«По состоянию на 22.01.2023 зарегистрировано 12 случаев бактериальной кишечной инфекции у 11 посетителей и одного кухонного работника объекта общественного питания Sushi bar», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном 23 января в социальной сети «ВКонтакте».
Уточняется, что среди заболевших восемь взрослых и четверо детей. Они госпитализированы в инфекционный стационар БУ «Алатырская ЦРБ» Минздрава Чувашии. По результатам лабораторных исследований в клиническом материале у всех заболевших обнаружена ДНК бактерий рода Сальмонелла.
Как утверждает ведомство, на данный момент состояние госпитализированных стабильное.
Специалисты Роспотребнадзора уже начали комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения инфекции. Персонал заведения обследовали на бактериальные и вирусные возбудители кишечных инфекций.
«Работа суши-бара приостановлена, составлен протокол о временном запрете деятельности», — добавили в пресс-службе.
Ранее, 20 января, сообщалось, что Роспотребнадзор проводит проверку по факту массового отравления жителей Екатеринбурга шаурмой в закусочной. Признаки инфекции проявились у 15 человек. Отмечалось, что в кафе выявлены нарушения.