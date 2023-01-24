Сделка с Западом

Накануне на севере Косово так называемый «косовский спецназ» открыл огонь по автомобилю, в котором находились гражданские лица, как не трудно догадаться, сербской национальности. В результате один человек получил серьезное ранение и был срочно доставлен в больницу в Центральной Сербии. Впрочем, уже можно констатировать, что на фоне череды непрекращающихся провокаций и обострений в крае ничего удивительного не происходит. Поскольку Запад продолжает смотреть сквозь пальцы на подобные выходки косоваров, на деле заслуживающие серьезного разбирательства и несения ответственности за содеянное.

В глобальном смысле «косовский вопрос» продолжает обостряться и приобретать всё более безальтернативный характер для сербских властей. Согласно последним новостям, Белграду негласно поставили ультиматум, суть которого заключается в следующем: если Сербия не согласится с планом урегулирования по Косово (представленным, естественно, Западом), не признает Косово, не перестанет блокировать его вступление в ООН и другие международные организации, то против нее будут введены санкции, а «европейский путь» страны будет заморожен на неопределенный срок.

Еще 20 января Белград посетила делегация высокопоставленных чиновников из стран Евросоюза, которая представила Александру Вучичу франко-германский план по финальному урегулированию конфликта в Косово. На самом же деле это не что иное, как фактическое принуждение к признанию независимости края (согласно сербской конституции, территория самопровозглашенной республики остается автономным краем Косово и Метохия в составе страны. — «Известия»). О последствиях в виде санкций и прочих ограничительных мер в случае отказа также было сообщено незамедлительно. При этом необходимо понимать, что сам президент Вучич, по его словам, «в глаза не видел то соглашение, которое ему предлагают подписать». Он рассказал об этом, обращаясь к нации вечером 23 января.

В сухом остатке: сербы имеют дело с открытым шантажом. То есть предлагается либо подписать унизительное соглашение, противоречащее национальным интересам страны по всем фронтам и бросить сербское население Косово на произвол судьбы, либо отвергнуть западный план и погрузить страну в изоляцию на континенте, лишив себя западных инвестиций, дотаций и прочих преференций «европейского пути», которые до сих пор получала ее экономика.

Если же сербская сторона пойдет на подписание, то, во-первых, это, скорее всего, приведет к краху политической карьеры Александра Вучича. Сдачу Косово сербское население просто не сможет «спустить на тормозах». Во-вторых, положение сербов, которые еще остались жить в северных муниципалитетах и в других частях Косово, катастрофически ухудшится. Косовские албанцы полны решимости зачистить всю территорию так называемой республики от сербов, и, несомненно, они не откажутся от этой цели, видя благосклонную позицию Запада, который не напоминает косовской стороне о необходимости выполнения ранее взятых на себя обязательств. Речь идет о Брюссельских соглашениях, предполагающих создание Сообщества сербских муниципалитетов. О них просто цинично молчат. Александр Вучич уже справедливо сравнил их с Минскими соглашениями по Украине, назвав их «такой же фикцией Запада».

Наконец наивно полагать, что в случае подписания сделки или признания Косово Белградом конфликт будет разрешен «цивилизованным европейским путем», как любят говорить чиновники ЕС. Ничего подобного не случится, гонения на сербское население будут продолжены, а албанский национализм, взращиваемый Брюсселем и Вашингтоном, лишь ужесточится.

Но возникает вопрос: а может ли Вучич отказаться от соглашения? Теоретически да. Это возможно, если потянуть время. Однако суть от этого не меняется. Общий выбор остается прежним: либо сдача Косово, либо борьба за него. Но борьба по очень высокой цене. В случае такого выбора нужно быть готовым к очень жесткому экономическому прессингу, изоляции со стороны Запада, заморозке всех форматов инвестиционного и экономического сотрудничества, мощной пропаганде против Сербии и сравнению страны с «агрессивным сателлитом России».

Впрочем, сам Вучич во время обращения к нации сказал: решение относительно западного ультиматума он будет принимать не единолично, а с привлечением «других компетентных органов и граждан страны». Не исключено, что с этой целью будет созвано специальное заседание парламента.

Существует также немалая вероятность, что Запад захочет увязать «косовский вопрос» с присоединением Белграда к рестрикциям против Москвы. В конце прошлого года в ЕС как раз обсуждалась возможность назначения спецпосланника по санкциям, в задачи которого должна входить работа по склонению неприсоединившихся к антироссийским мерам стран (например, Турции и Сербии), а также контроль за их соблюдением. К слову, им в итоге стал бывший посол Евросоюза в США Дэвид О'Салливан. Таким образом Брюссель постарается решить еще одну задачу — вытеснить Россию из Балканского региона, ключевое влияние на который она имеет как раз благодаря Сербии. В любом случае лично Вучича, да и всю Сербию в целом, в ближайшем будущем ждут не самые спокойные и приятные дни.



Автор — программный координатор Российского совета по международным делам

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