Организатора финансовой пирамиды на 61 млн рублей осудили в Тюмени

Ленинский районный суд в Тюмени вынес приговор в отношении бывшего гендиректора компании, которого признали виновным в организации финансовой пирамиды. Ущерб превысил 61 млн рублей.

Megatyumen.ru пишет, что 31-летний мужчина открыл офис ООО «Резана-Финанс» в ноябре 2015 года. С 2016 по 2018 год он развернул активную рекламную кампанию, в которой предлагал гражданам существенный доход — до 3–4% от вложенной суммы ежемесячно. Пострадавшие передавали средства по договорам займа. Для создания видимости выполнения обязательств некоторым клиентам начисляли проценты и возвращали долг за счет других граждан.

От действий злоумышленника пострадали 157 человек, уточняет портал «Наш город». Мужчину приговорили к пяти годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, с мужчины взыскана вся сумма ущерба.

В 2018 году организатора пирамиды осудили за аналогичное преступление в Пензе. Ущерб составил 27,5 млн рублей.