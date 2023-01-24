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В ЦБ рассказали о готовящемся законопроекте о самозапрете на получение кредитов

ЦБ сообщил о подготовке к внесению в Госдуму закона о самозапрете на получение кредитов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В скором времени в Государственную думу будет внесен законопроект, позволяющий гражданам установить самозапрет на получение кредитов. Об этом 24 января сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Банка России.

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«Законопроект, закрепляющий механизм самозапрета на кредиты и займы, прошел межведомственное согласование, получил концептуальную поддержку рынка и готовится к внесению в Государственную думу», — указано в сообщении регулятора.

Как отметил вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков, банки согласны с подобным механизмом, однако для реализации законопроекта потребуется внести изменения в законы о кредитных историях и о потребительском кредите. По его словам, у россиян будет возможность зайти на портал «Госуслуги» и установить запрет для себя на получение кредитов и займов. Соответственно, позднее эта информация будет направлена в кредитные организации.

Как пояснил Войлуков, благодаря этому банки будут видеть выставленные ограничения на кредитование при получении заявки на предоставление займа.

Ранее, 13 января, согласно проанализированной «Известиями» статистике Центробанка, объем долгов россиян перед кредитными организациями, по данным на 1 декабря 2022 года, составил рекордные 27,09 трлн рублей. Показатель увеличился на 10% по сравнению с аналогичным месяцем 2021-го, или почти на 2,5 трлн рублей.

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