В поисках праведных: роман-катастрофа в разговорном жанре

Жанр городского романа с чертовщиной давно и прочно занял место в умах и сердцах читателей. От «Мастера и Маргариты» до «Альтиста Данилова» — вмешательство дьявольских сил в жизнь и быт человечества традиционно происходит в Москве. Правда, в дебютном романе Кирилла Ляпунова «Надломленные. Хроники пикирующей Цивилизации» инфернальное не имеет человеческого воплощения, а таится в самых обыденных и привычных вещах. «Известия» — о первой книге начинающего автора.

За чашкой чая

Разговоры на кухне издавна любимы в России. Здесь, в домашнем тепле и уюте, делятся сокровенным, здесь сталкиваются философские концепции и ведутся споры о судьбах мира за чашкой крепкого чая, а то и рюмкой чего-то покрепче. И хотя место действия большей части романа — не кухня, а кабинет психотерапевта, ощущение домашнего уюта остается вполне осязаемым. Комфортные кресла, ласкающий взгляд старомосковский пейзаж за окнами, ароматный чай в чашках, заваренный по вкусу собеседника, — с самого начала автор не жалеет деталей для описания сцены будущего действа, как нельзя более подходящей для общения по душам.

Но общения по душам не получается. И хотя для главного героя, опытного психолога Аркадия Кузнецова, это не становится сюрпризом, невозможность истинного, человеческого контакта с собеседниками гнетет и его. Один за другим проходят перед ним клиенты — череда типичных людей современной эпохи с их вполне обыденными проблемами, которые под внимательным взглядом профессионала раз за разом оказываются какими-то ненастоящими, словно мнимые величины в учебнике математики. От модника-миллениала, всерьез боящегося за хрупкость своей личности в столкновении с необходимостью зарабатывать себе на жизнь, до престарелого наркомана, чьи радости жизни дозированно отмеряет его властная мать, — все они кажутся не людьми, а симулякрами, восковыми фигурами из музея мадам Тюссо. И даже когда главному герою удается раскопать за искусственным, наносным их истинное, слабое и беспомощное «я» — кажется, они скорее пугаются, чем радуются этому, стараясь поскорее забыть о нем. И мы невольно вместе с героем задумываемся: что происходит? Почему эти люди стали такими? И сможет ли помочь им даже самый профессиональный психолог?

Роскошь человеческого общения

Автор не спешит давать своему читателю прямых ответов, скрывая их за многослойными описаниями персонажей — как главных, так и второстепенных. Напускное, искусственное сходит с них слой за слоем — но под каждым из них вновь обнаруживается пустота — как у юной героини, создавшей несколько десятков виртуальных личностей, чтобы привлечь популярного рэпера, но так и не сумевшей за виртуальными заботами сформировать собственную личность. Да и сам главный герой — в каких моментах он искренен? В своей любви к детям — или в полном непонимании их личных склонностей, желаний и потребностей? В сочувствии своим подопечным — или в завуалированных насмешках над ними? «В нем уживалось подчас несовместимое: повышенное чувство долга и тяга к неконтролируемому пьянству, глубокая любовь к жене и детям с отвращением к совместному времяпрепровождению, почтение к родителям и застарелый конфликт с ними»… Словом, и сам герой, невзирая на свою почтенную профессию целителя душ, явно не сумел взрастить цельную душу в самом себе.

Фото: издательство «Эксмо»

Более глубокие ответы приходят вместе с другими персонажами — представителями разных социальных страт, из мыслей и взглядов которых, как в гигантском калейдоскопе, постепенно складывается пугающая картина реальности, в которой за туманом обыденности проступают истинно булгаковские инфернальные черты. И хотя у персонажей нет ни когтей, ни рогов, ни даже тяжелого воландовского взгляда, всё же эта пугающая мрачная сила пустоты понемногу становится на страницах почти осязаемой, а подчас и заметной невооруженному взгляду, как, например, в сцене посещения школьной экскурсией океанариума. «Дети… практически не общались между собой. То, что Аркадий принял за пение, было звуками, издававшимися гаджетами, в каждом из которых прокручивался какой-то свой ролик. Разномастные движения чаще всего оказывались попытками сделать селфи». Как с грустью резюмировал еще один, умный и циничный пациент Кузнецова, «человек виртуальный, homo virtualis, — это новый тип, постепенно теряющий способности к аналитическому мышлению». Впрочем, и этот персонаж, осознавая ценность настоящей, истинной жизни, оказывается приверженцем виртуальной реальности, которая приносит ему миллионы.

Мало избранных

«Век расшатался — и скверней всего, // Что я рожден восстановить его», — этими словами Гамлета мог бы сказать о своей миссии главный герой романа. Но московскому психологу она оказывается не под силу. Силам тьмы могут противостоять лишь силы света — и на помощь герою, словно на призыв жаждущей спасения души, приходит священник отец Серафим. С его появлением непреодолимый водораздел между духом и плотью, истинным и мнимым, злом и добром наконец становится отчетливым, а многие казавшиеся трудноразрешимыми проблемы решаются словно бы сами собой.