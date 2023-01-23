В офисе Зеленского раскритиковали немцев за нежелание помогать Украине

В офисе Зеленского оскорбили не желающих помогать Украине граждан Германии. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк недоволен тем, что в бундестаге многие парламентарии выступили против поставок танков Киеву, передает телеканал «Известия». Политик в эфире телеканала «FreeДом» назвал одного из депутатов омерзительным. Офис Зеленского обвинил немцев в стремлении активно сотрудничать с Россией.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.