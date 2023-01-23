Кассовые сборы фильма «Аватар: Путь воды» превысили $2 млрд

$2 млрд превысили кассовые сборы фильма «Аватар: Путь воды». Картина вышла в мировой прокат в декабре 2022 года. Лента является продолжением фильма «Аватар» Джэймса Кэмерона, передает телеканал «Известия». Фильм рассказывает о жизни главного героя Джейка Салли. Мужчина живет с семьей на планете Пандора. Салли предстоит защитить дом от вооруженных землян. «Аватар: Путь воды» стал шестым фильмом со сборами более $2 млрд. Ранее порог преодолевали «Аватар», «Титаник» и «Мстители: Финал».

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