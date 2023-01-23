Еще один очаг бешенства выявили в Омской области

На территории Омской области с начала 2023 года выявили четвертый очаг заболевания бешенством животных. Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Вспышка бешенства зафиксирована в деревне Копейкино Таврического района. В населенном пункте введен карантин.

Как уточняет ИА «Город55», заболевание бешенством выявлено у крупного рогатого скота. В деревне проводится ряд мероприятий для предотвращения дальнейшего распространения вируса.

Предыдущие три очага заболевания были выявлены в Муромцевском, Омском и Калачинском районах региона. В последних двух случаях бешенством заболели собаки, содержащиеся на домашних подворьях. Они заразились от лисиц.

Людям, которые гипотетически контактировали с источниками заражения, проводят курс лечебно-профилактических прививок.