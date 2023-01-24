25 января в «Охта Парке» пройдет фестиваль по спуску на тюбингах

25 января празднуем День студента в «Охта Парке» (Ленинградская область). Там пройдет самый креативный зимний фестиваль по спуску на тюбингах «Большие горки».

Мероприятие проводит телеграм-канал Mash при поддержке питерского канала Mash на Мойке. Участники фестиваля должны придумать или забрендировать собственный тюбинг, зарегистрироваться по ссылке и принять участие в заездах. Лучшие из гонщиков получат призы: iPhone 14, консоль PlayStation 5, планшеты, наушники и другие призы по четырем номинациям:

«Самая высокая скорость на участке»;

«Самое быстрое время прохождения»;

«Самый креативный аппарат»;

«Образ пилота».

Кроме того, на фестивале будут интерактивные зоны с розыгрышами мерча, фудтрак, где можно подкрепиться шавермой «Шавермэш», бургером и бесплатным чаем. Будет работать теплая комната MASH ROOM, где можно поиграть в приставку и аэрохоккей, на улице будет расположена зона с экраном и мягкими пуфами, где можно будет следить за заездами в режиме реального времени и послушать DJ.

Дата и время:

25 января / 12.00–16.00. Место проведения: «Охта Парк» (дер. Мистолово, ул. Людмилы Кедриной)

Участникам необходимо прийти на площадку к 11.00 для прохождения регистрации, инструктажа и получения брендированной формы.

Как можно поучаствовать:

1. Зарегистрироваться по ссылке: http://mashmoyka.simpoll.ru/bolshiegorki

2. Подготовить креативный тюбинг и костюм

3. Прийти 25 января к 11:00 в «Охта парк» и участвовать в заезде