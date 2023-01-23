США отказались от размещения ракет средней дальности в Японии

США отказались от размещения в Японии ракет средней дальности, сообщают СМИ. В Вашингтоне считают, что Токио будет достаточно иметь 500 крылатых ракет «Томагавк» и 1 тыс. ракет «Тип 12» увеличенной дальности, а также вести разработку гиперзвуковых ракет, передает телеканал «Известия». Журналисты отмечают, что сдерживание Китая усилится, если возможности США дополнит военный потенциал Японии.

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